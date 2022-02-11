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Сегодня, 12:09

Состав Team Empire по Dota 2 будет формировать новый менеджер

Руководство киберспортивной организации Team Empire намерено кардинально изменить состав по Dota 2 перед стартом второго DPC сезона в СНГ.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, подбором новых игроков для Team Empire будет заниматься новый менеджер. Предыдущим менеджером состава был Андрей Tixist* Ермолаев.

Одним из возможных кандидатов на должность менеджера состава Team Empire является Андрей Zealoth Лозинский, который ранее работал в Fantastic Five, но по нашей информации состав команды был распущен.

Ранее сообщалось, что новым мидером Team Empire может стать бывший игрок F5 Станислав Malr1ne Поторак, который проходил тесты в команду.

Состав Team Empire по Dota 2: Александр lightless Потапенко, Андрей Ghostik Кадык, Сергей TSA Тимченко, Олег Kaori Медведок.

По итогам первого сезона региональной лиги Empire проиграла шесть матчей из семи и вылетела во второй дивизион. Капитан команды Андрей Ghostik Кадык уже анонсировал, что в составе произойдут серьёзные изменения.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/sostav-team-empire-po-dota-2-budet-formirovat-novyy-menedzher-1196337/
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