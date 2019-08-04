Состав Natus Vincere по Apex Legends пригласили на Preseason Invitational

Natus Vincere выступят на Preseason Invitational по Apex Legends. Ранее организаторы пригласили на турнир Team Secret, Gen.G esports, Team Dignitas и 15 других коллективов.

В чемпионате поучаствуют 80 команд. Они будут посеяны в четыре группы формата double-elimination. 20 лучших коллективов пройдут в плей-офф. Подать заявку на участие в соревновании могут все составы, но им придется заплатить взнос в 150 долларов. Одобренные организаторами команды во время турнира получат купоны на еду и фирменный мерч Apex Legends, компенсирующие потраченные средства.

Финальные матчи Preseason Invitational пройдут с 13 по 15 сентября в Польше. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.