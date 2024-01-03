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Сегодня, 18:55

Соперник «Сталкера» от российской студии может выйти уже очень скоро

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Pioner.
Фото GFA Games

Студия GFA Games поделилась хорошими новостями о грядущей PIONER. Игра позиционируется как российский «Сталкер».

За 2023 год команда успела проделать масштабную работу и завершить большую часть проекта.

Pioner.
Фото GFA Games

Это указывает не только на то, что разработка идет без проблем, но и на то, что релиз игры может состояться уже очень скоро.

Также разработчики завершили детализацию персонажей в своем MMO-шутере и проработали флору и фауну в мире игры. Прямо сейчас игра проходит активное тестирование.

Pioner. Pioner от российских разработчиков может уделать S.T.A.L.K.E.R. 2 — что показали в новом трейлере

Релиз PIONER запланирован на 2024-й.

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