Соперник «Сталкера» от российской студии может выйти уже очень скоро

Студия GFA Games поделилась хорошими новостями о грядущей PIONER. Игра позиционируется как российский «Сталкер».

За 2023 год команда успела проделать масштабную работу и завершить большую часть проекта.

Pioner. Фото GFA Games

Это указывает не только на то, что разработка идет без проблем, но и на то, что релиз игры может состояться уже очень скоро.

Также разработчики завершили детализацию персонажей в своем MMO-шутере и проработали флору и фауну в мире игры. Прямо сейчас игра проходит активное тестирование.

Релиз PIONER запланирован на 2024-й.