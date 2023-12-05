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Сегодня, 15:45

Sony устроит бесплатные выходные на PlayStation — играть онлайн можно будет без подписки

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PlayStation Plus.
Фото Sony

Компания анонсировала бесплатные выходные для всех онлайн-режимов игр.

Call Of Duty: Modern Warfare 3.
Фото Activision

Геймеры смогут поиграть не только в старые игры, но и, например, в недавно вышедшую Call of Duty: Modern Warfare 3. Такое предложение — часть рекламной кампании Sony. С 12 по 17 декабря в ряде спортивных игр пройдут тематические Sony-турниры, в которых можно выиграть подписку PS Plus.

NBA 2K24.
Фото 2K

Поиграть без подписки PS Plus можно будет на PlayStation 4 и PlayStation 5 только 9 и 10 декабря 2023 года.

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