Sony удвоила план по производству PlayStation 5
16:10
К концу 2020 года Sony собирается выпустить около 10 миллионов консолей PlayStation 5.
Также сообщается о намерениях Sony по увеличению производства консолей. По их сведениям, компания повысила план с 6 миллионов устройств до 9 миллионов.
Старт продаж PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Консоль будет поставляться в двух вариантах — с приводом для Blu-ray дисков и без него.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/smi-sony-udvoila-plan-po-proizvodstvu-playstation-5
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