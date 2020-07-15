Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

Sony удвоила план по производству PlayStation 5

16:10

К концу 2020 года Sony собирается выпустить около 10 миллионов консолей PlayStation 5.

Также сообщается о намерениях Sony по увеличению производства консолей. По их сведениям, компания повысила план с 6 миллионов устройств до 9 миллионов.

Старт продаж PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Консоль будет поставляться в двух вариантах — с приводом для Blu-ray дисков и без него.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/games/news/smi-sony-udvoila-plan-po-proizvodstvu-playstation-5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир