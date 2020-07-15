Sony удвоила план по производству PlayStation 5

К концу 2020 года Sony собирается выпустить около 10 миллионов консолей PlayStation 5.

Также сообщается о намерениях Sony по увеличению производства консолей. По их сведениям, компания повысила план с 6 миллионов устройств до 9 миллионов.

Старт продаж PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Консоль будет поставляться в двух вариантах — с приводом для Blu-ray дисков и без него.