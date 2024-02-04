Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

4 февраля, 22:35

Sony работает над ремейком культового эксклюзива PlayStation, который выпустят на ПК

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Uncharted.
Фото Naughty Dog

Сразу два западных инсайдера заявили о том, что Sony работает над ремейком Uncharted: Drake's Fortune.

Uncharted.
Фото Naughty Dog

Пока неизвестно, кто именно разрабатывает ремейк и когда он выйдет, но скорее всего сделать это успеют до конца эпохи PlayStation 5. Также возможен релиз на ПК.

Uncharted.
Фото Naughty Dog

Сейчас на компьютере можно пройти только четвертую часть Uncharted, однако купить ее не получится — в начале февраля Sony запретила активацию ключей для своих игр в странах России и Белоруссии.

2
0
Читайте также
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
Большунов одержал 17-ю победу в 17 гонках сезона Кубка России
В сейме Польши согласились со словами Дуды об исторической принадлежности Крыма РФ
Политолог из США раскрыл возможные причины визита Такера Карлсона в Москву
Актер Агапов скончался через день после 50-летия
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Игроков «Динамо» забросали мусором в Нижнем Новгороде
3 или 5? Сколько будет легионеров в КХЛ?
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
ЦСКА вышел плей-офф, Тамбиев остается в «Адмирале»
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
«Сибирь» все дальше от плей-офф
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты делают ремейк культовой Fallout 2 — Bethesda должно быть стыдно

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости