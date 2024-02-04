Sony работает над ремейком культового эксклюзива PlayStation, который выпустят на ПК

Сразу два западных инсайдера заявили о том, что Sony работает над ремейком Uncharted: Drake's Fortune.

Uncharted. Фото Naughty Dog

Пока неизвестно, кто именно разрабатывает ремейк и когда он выйдет, но скорее всего сделать это успеют до конца эпохи PlayStation 5. Также возможен релиз на ПК.

Uncharted. Фото Naughty Dog

Сейчас на компьютере можно пройти только четвертую часть Uncharted, однако купить ее не получится — в начале февраля Sony запретила активацию ключей для своих игр в странах России и Белоруссии.