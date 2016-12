Sony проведет серию турниров по Call of Duty на 4 миллиона долларов

Представители Sony PlayStation анонсировали серию турниров по Call of Duty: Infinite Warfare, общий призовой фонд которых составит 4 миллиона долларов. Презентация прошла в рамках выставки PlayStation Experience, состоявшейся 3 декабря в Анахайме, США. В списке анонсированных событий второй сезон Call of Duty World League, ряд LAN-турниров и чемпионат мира CWL Championship 2017, а также открытая лига, лучшие коллективы из которой смогут перейти в профессиональный дивизион. В высшей лиге по Call of Duty выступят 8 коллективов из США и Европы. Все соревнования пройдут на игровой консоли PlayStation 4.

Первым LAN-событием нового сезона станет турнир CWL Las Vegas Open под эгидой киберспортивной организации MLG. В открытой квалификации чемпионата поборются 160 коллективов. Финальный этап соревнований стартует 16 декабря в Лас-Вегасе, США. Еще два американских города Атланта и Анахайм примут открытые турниры из серии Call of Duty Open в 2016 году. Еще одно крупное соревнование для профессиональных коллективов запланировано на начало апреля 2017 года. На MLG Arena выступят 9 команд из Северной Америки, 6 из Европы и одна из южно-азиатского региона. Завершением сезона станет чемпионат мира CWL Championship осенью следующего года.