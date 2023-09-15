Sony представила PlayStation 5 в цветах российского триколора

Sony прекратила официальную деятельность в России. И тем не менее на недавней презентации компания представила PlayStation 5 в цветах российского флага. Что и говорить, радостно!

Разумеется, на самом деле речь, скорее всего, идет о совпадении. Sony действительно выпустит накладные панели и геймпады для PS 5 в новых расцветках: «вулканическом красном», «кобальтовом синем» и «полновесном серебряном». И из них действительно можно составить наш триколор, как, впрочем, и французский флаг. Но вряд ли таким образом японская корпорация выражала поддержку кому бы то ни было.