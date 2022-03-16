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Сегодня, 15:07

Sony отключила коды на PS Plus для российских аккаунтов

Читать «СЭ» в
PS Store.

Владельцам владельцы PlayStation из России, Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана больше нельзя активировать коды для PS Store и PS Plus. Ранее такая функция еще была доступна через мобильное приложение PS App.

Теперь, если подписка не была оформлена, то нельзя играть даже в онлайне, а также активировать ключи игр и DLC.

Ранее Sony Interactive Entertainment приостановила поставки консолей (аксессуаров тоже), а также на днях начала возврат средств за GTA 5 для PlayStation 5. Средства возвращают на кошелек PSN, которым нельзя воспользоваться из-за введенных ограничений.

Анастасия Бойцова

GTA 5 для PlayStation 5. Sony начала возврат средств за GTA 5 для PlayStation 5
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