Sony обрадовала: в Spider-Man 2 будет русская озвучка

Sony порадовала игроков из России — в Spider-Man 2 будет полноценный русский дубляж.

Информацию о русской озвучке нашли в магазине PlayStation Store. Сейчас на PlayStation 5 началась предварительная загрузка игры, а в некоторых регионах Spider-Man 2 и вовсе уже доступна.

Spider-Man 2. Фото Valve

Полноценный релиз игры запланирован уже на 20 октября. Геймеры, у которых нет желания или возможности самостоятельно поиграть в грядущий эксклюзив, могут посмотреть полное прохождение игры на YouTube.