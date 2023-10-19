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Сегодня, 19:28

Sony обрадовала: в Spider-Man 2 будет русская озвучка

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Spider-Man 2.
Фото Valve

Sony порадовала игроков из России — в Spider-Man 2 будет полноценный русский дубляж.

Информацию о русской озвучке нашли в магазине PlayStation Store. Сейчас на PlayStation 5 началась предварительная загрузка игры, а в некоторых регионах Spider-Man 2 и вовсе уже доступна.

Spider-Man 2.
Фото Valve

Полноценный релиз игры запланирован уже на 20 октября. Геймеры, у которых нет желания или возможности самостоятельно поиграть в грядущий эксклюзив, могут посмотреть полное прохождение игры на YouTube.

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