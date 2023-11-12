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Сегодня, 14:55

Sony не откроет казахский PlayStation Store из-за русских пользователей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PlayStation Store.
Фото Sony

Sony пока не планирует PlayStation Store в Казахстане. Об этом рассказали в Минцифры республики.

«Что касается Sony PlayStation, информацию нам предоставила корпорация Sony Group. Поскольку граждане России имеют возможность открывать счета в наших отечественных банках, в настоящее время корпорация Sony не планирует открывать доступ к аккаунтам Sony PlayStation в нашем регионе, в Центральной Азии», — рассказал Асхат Оразбек, вице-министр цифрового развития Казахстана.

PS Store недоступен в Казахстане с прошлого года — геймеры республики могут покупать только физические копии игр, либо использовать аккаунты других стран или услуги перекупщиков.

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