Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:08

Sony начала возврат средств за GTA 5 для PlayStation 5

Читать «СЭ» в
GTA 5 для PlayStation 5.

Сегодняшний выход некстген-версии GTA 5 на PS5 и Xbox Series для российских пользователей обернулся возвратом средств, а после сама игра недоступна для запуска.

При этом средства возвращают на кошелек PSN, которым нельзя воспользоваться.

На данный момент, версия для консолей Xbox Series всё ещё доступна для покупки и запуска. GTA Online пока тоже работает без ограничений.

Также игроки сообщают, что в GTA 5 еще можно поиграть, но только в оффлайне.

GTA 5 для PlayStation 5 вышла 15 марта и с учетом скидки стоила 712 рублей.

0
Читайте также
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба отказался приезжать из-за Украины, где Головин и Миранчук. Что произошло после того, как был объявлен состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Microsoft представила очередную подборку игр для Xbox Game Pass
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости