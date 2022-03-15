Sony начала возврат средств за GTA 5 для PlayStation 5

Сегодняшний выход некстген-версии GTA 5 на PS5 и Xbox Series для российских пользователей обернулся возвратом средств, а после сама игра недоступна для запуска.

При этом средства возвращают на кошелек PSN, которым нельзя воспользоваться.

На данный момент, версия для консолей Xbox Series всё ещё доступна для покупки и запуска. GTA Online пока тоже работает без ограничений.

Также игроки сообщают, что в GTA 5 еще можно поиграть, но только в оффлайне.

GTA 5 для PlayStation 5 вышла 15 марта и с учетом скидки стоила 712 рублей.