Sony и Honda показали автомобиль для геймеров — в нем можно будет играть

Не так давно Razer представила автомобиль для геймеров, а теперь то же самое сделала и Sony в сотрудничестве с Honda. Электромобиль под названием Afeela начинен электроникой от Qualcomm и игровым железом от Sony, судя по всему, совпадающим с приставками нового поколения.

Интерфейс автомобиля основывается на Unreal Engine, а многочисленные датчики позволяют использовать автопилот, правда, только в некоторых ситуациях вроде пробок.