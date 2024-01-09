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Сегодня, 15:00

Sony и Honda показали автомобиль для геймеров — в нем можно будет играть

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Sony

Не так давно Razer представила автомобиль для геймеров, а теперь то же самое сделала и Sony в сотрудничестве с Honda. Электромобиль под названием Afeela начинен электроникой от Qualcomm и игровым железом от Sony, судя по всему, совпадающим с приставками нового поколения.

Razer. Razer показали автомобиль для самых богатых геймеров

Интерфейс автомобиля основывается на Unreal Engine, а многочисленные датчики позволяют использовать автопилот, правда, только в некоторых ситуациях вроде пробок.

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