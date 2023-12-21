Sony готовит сокращения в своих студиях — под удар попадут авторы «Человека-паука»
Недавняя утечка документов студии Insomniac, занимающейся серией игр о Человеке-пауке, подтвердила старые слухи. Sony действительно готовит сокращения, и они ударят по Insomniac.
Если быть точным, то из студии уволят 50-75 сотрудников.
Сокращению подвергнуться команды, работающие над новой франшизой и продолжением серии Ratchet & Clank. Впрочем, и этого будет недостаточно, поэтому придется уволить и наименее производительных людей из команд «Человека-паука 3» и «Россомахи».
В будущем Insomniac будут искать способы сократить расходы на разработку будущих игр — например, экономя на кинематографических кат-сценах, которые «съели» целых 40 миллионов долларов бюджета «Человека-паука 2».
Источник: Insider Gaming
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