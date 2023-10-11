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Сегодня, 13:49

Sony анонсировала PS5 Slim — известно, когда консоль можно будет купить в России

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PlayStation 5 Slim.
Фото Sony

Сеть онлайн-магазинов М.Видео рассказала, когда в России появится PlayStation 5 Slim. По словам представителей сети, новинку можно не ждать раньше января 2024 года. Продажи по всему миру стартуют в ноябре.

У PlayStation 5 Slim будет слега обновленный дизайн, а также расположение кнопок и портов. В продажу также планируют запустить сменные панели для консоли — они будут доступны в черном, красном, синем и белом цвете. Также у консоли будет больше внутренней памяти — 1 терабайт SSD.

PlayStation 5 Slim.
Фото Sony

Можно будет приобрести версию консоли без дисковода, а потом, при большой надобности, докупить его отдельно.

Стоимость приставки в России пока неизвестна.

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