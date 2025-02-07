Соцсеть X пора вернуть в Россию — так считает Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина полагает, что у соцсети X (бывший Twitter) есть все шансы скоро вернуться в Россию. «Я думаю, что работа соцсети Х сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации», — отметила она в беседе с ТАСС.

Снять ограничения можно будет только с опорой на данные Роскомнадзора — все будет зависеть от того, сколько материалов платформа удалила по требованию ведомства, считает Мизулина.