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Snoop Dogg стал новым оперативником в Call of Duty: Vanguard/Warzone

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Snoop Dogg стал новым оперативником в Call of Duty: Vanguard/Warzone.

19 апреля после очередного обновления в Call of Duty: Vanguard/Warzone добавили нового играбельного оператора — Snoop Dogg. Знаменитый американский музыкант получил собственные реплики и биографию.

Snoop Dogg появится в&nbsp;качестве оперативника в&nbsp;Call of&nbsp;Duty: Warzone. Snoop Dogg появится в качестве оперативника в Call of Duty: Warzone

В игре он является частью оперативной группы Executioners, его любимое оружие — PPSH-41, а в свободное время он рисует, курит и слушает K-Pop. Ранее Снуп Догга уже добавляли в качестве оперативника в мобильную версию Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Warzone — мультиплатформенный free-to-play многопользовательский шутер от первого лица и королевская битва. Разработан компаниями Infinity Ward и Raven Software и издан Activision 10 марта 2020 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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