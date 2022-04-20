Snoop Dogg стал новым оперативником в Call of Duty: Vanguard/Warzone

19 апреля после очередного обновления в Call of Duty: Vanguard/Warzone добавили нового играбельного оператора — Snoop Dogg. Знаменитый американский музыкант получил собственные реплики и биографию.

В игре он является частью оперативной группы Executioners, его любимое оружие — PPSH-41, а в свободное время он рисует, курит и слушает K-Pop. Ранее Снуп Догга уже добавляли в качестве оперативника в мобильную версию Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Warzone — мультиплатформенный free-to-play многопользовательский шутер от первого лица и королевская битва. Разработан компаниями Infinity Ward и Raven Software и издан Activision 10 марта 2020 года для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.