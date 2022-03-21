Snoop Dogg появится в качестве оперативника в Call of Duty: Warzone

С 1 апреля за рэпера Snoop Dogg появится возможность сыграть сначала в мобильной версии онлайн-шутера, а чуть позже, 19 апреля, Snoop Dogg Operator появится в Vanguard и Warzone в качестве оперативника.

Вместе с оперативником в игру добавят 10 предметов, уровни с наградами и, в том числе, три варианта облика.

Ранее Snoop Dogg уже сотрудничал с Activision в работе над Call of Duty: Ghosts. Рэпер записал ряд реплик для именного набора альтернативных фраз комментатора мультиплеерных матчей.

Также игру посещали скины Рэмбо и Джона Макклейна на основе внешности Брюса Уиллиса и Сильвестра Сталлоне, и набор косметических предметов по аниме «Атака титанов».