Sniper Elite 5 получил дату релиза

Sniper Elite 5 выйдет 26 мая, заявили разработчики из студии Rebellion в своем новом трейлере. События игры будут происходить во Франции времен второй мировой войны.

Главный герой — американский снайпер, который пытается ослабить отряды нацистов перед высадкой союзников в Нормандии. В игре будет онлайн режим, где вы можете не только пытаться выполнить главную миссию, но и помешать другим игрокам решить свои задачи.

Игра выходит 26 мая на Playstation 5, Playstation4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и PC.