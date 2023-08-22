Смоук в Mortal Kombat 1 получит скин, который сделает его киборгом

Полноценное появление Смоука в серии Mortal Kombat состоялось в далеком 1995 году, и уже тогда он был киборгом, похожим на Сектора. В Mortal Kombat 1 Смоук все еще обычный молодой человек.

Утекший скриншот со Смоуком. Фото NetherRealm Studios

Но благодаря утекшему в сеть изображению мы теперь знаем, что для него будет доступен и кибернетический облик. Идет ли речь только о скине либо с новым костюмом появятся и новые способности, пока неизвестно.