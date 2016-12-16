Смолов считает пристрастие к компьютерным играм своей вредной привычкой

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "Независимой спортивной газете" подчеркнул, что считает пристрастие к компьютерным играм своей вредной привычкой. По словам лидера гонки бомбардиров чемпионата России, он тратит много эмоций и энергии, проводя таким образом время. Форвард играет в хоккейный симулятор от EA Sports – NHL 17.

– Ваши привычки (хорошие, вредные)? - вопрос Смолову.

– Одна уже прозвучала – пристрастие к компьютерным играм. Но это, наверное, вредная привычка. Не можешь вовремя остановиться, тратишь эмоции и энергию не туда.