19:54 16 декабря | КИБЕРСПОРТ

Смолов считает пристрастие к компьютерным играм своей вредной привычкой

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "Независимой спортивной газете" подчеркнул, что считает пристрастие к компьютерным играм своей вредной привычкой. По словам лидера гонки бомбардиров чемпионата России, он тратит много эмоций и энергии, проводя таким образом время. Форвард играет в хоккейный симулятор от EA Sports – NHL 17.

– Ваши привычки (хорошие, вредные)? - вопрос Смолову.

– Одна уже прозвучала – пристрастие к компьютерным играм. Но это, наверное, вредная привычка. Не можешь вовремя остановиться, тратишь эмоции и энергию не туда.

Дополнительная информация

http://www.aksport.ru/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

дите да и только

15:04 17 декабря

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