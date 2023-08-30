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Смит считает комичными обвинения украинской федерации киберспорта в подкупе делегатов IESF

Алина Савинова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отреагировал на обвинения Федерации киберспорта Украины, заявившей, что российская организация подкупила делегатов на голосовании о возвращении возможности россиянам выступать с флагом и гимном на турнирах.

«Такие обвинения выглядят комично, если не сказать больше. 32 делегата проголосовали за отмену запрета на использование флага и гимна. Если коллеги считают, что кто-либо действительно может подкупить такое количество представителей разных стран, то это довольно оскорбительно. Причем в первую очередь — именно для делегатов других федераций, которых обвиняют в получении взяток. Также параллельно возникает вопрос: зачем коллеги из Украины состоят в федерации, в честности которой так сильно сомневаются», — приводит ТАСС слова Смита.

28 августа прошел съезд IESF, на котором делегаты проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Позже стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена обжаловать данное решение.

Также Международная федерация киберспорта отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в организации.

Источник: https://tass.ru/sport/18615331
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