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Сегодня, 13:11

Smiling Knight рассказал о проблемах в матчах за Thunder Awaken

Виктория Кравченко
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Профессиональный игрок команды Thunder Awaken по Dota2 Алексей Smiling Knight Свиридов рассказал, с какими проблемами приходится сталкиваться во время матчей на серверах Южной Америки.

«Мне удобнее будет жить в Перу, потому что тренироваться из дома неудобно. Из-за разницы часовых поясов игры проходят в ночное время, поэтому приходится ложиться спать утром. Также мешает большой пинг. Важно и живое общение с тиммейтами, чтобы прогрессировать вместе.

Я играю BTS Pro Series Season 13: Americas в составе Thunder Awaken на серверах Востока США. Пинг в среднем составляет 120-140 мс, у перуанцев был 90-100 мс. В одном из первых матчей я играл за Lifestealer и два раза умер от вражеского Earthshaker», - цитирует Свиридова Cybersport.Metaratings.ru.

26 ноября киберспортивная организация Thunder Awaken анонсировала ростер на BTS Pro Series Season 13: Америка, в которую вошел Алексей Smiling Knight Свиридов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/smiling-knight-rasskazal-o-problemax-v-matcax-za-thunder-awaken-56152/
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