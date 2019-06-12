18:47 | Киберспорт

СМИ: В Москве погибла звезда покера и киберспорта

Лилия Новикова. Фото instagram.com
Лилия Новикова. Фото instagram.com
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26-летняя Лилия Новикова, известная как игрок в покер, киберспортсмен, игрок в онлайн игры под именем Лия, скончалась в Москве. По информации "МК", причиной стал несчастный случай.

Сообщается, что девушка погибла в собственной ванной. По предварительной версии медиков, причиной смерти стал несчастный случай: Новикова могла поскользнуться. Жалоб на здоровье у нее не было.

Погибшая успешно играла в компьютерные игры и покер, выступала за одну из профессиональных киберспортивных организаций. Публиковала мастер классы по игре в покер на Youtube. Также она занималась сноубордом, баскетболом, греблей, боксом, каталась на велосипеде.

Дополнительная информация

https://www.mk.ru/incident/2019/06/12/zvezda-pokera-pogibla-v-moskve-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya.html

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