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Сегодня, 13:40

Смерть Романа стала самой грустной в серии GTA

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Роман.
Фото GTA 4

Игроки на Reddit порассуждали о том, чью смерть в серии GTA они считают самой грустной и трагичной. Большая часть игроков отдала свой голос за Романа — брата главного героя GTA 4.

«Роман ведь просто хотел поиграть со своим братом в боулинг... Он не заслужил этого!» — комментарий с Reddit.

Но на этом обсуждение четвертой части не закончилось: игроки также вспомнили смерть Дуэйна и Кейт. Стоит также отметить, что смерть этих персонажей, как и Романа, опциональны — такие последствия ждали игроков за действия, совершенные в игре.

Кейт.
Фото GTA 4
Дуэйн.
Фото GTA 4

Также игроки вспомнили и погрустили об утрате Майкла из GTA 5, Луизы из Vice City Stories, Биг Смоука из San Andreas и других.

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