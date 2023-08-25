Слишком много розового: в Call of Duty добавили рэпершу Ники Минаж

В Call of Duty Warzone добавили новый набор и гостевой облик — на этот раз игроки получили Ники Минаж.

Вместе с рэпершей в наборе есть два облика на вооружение, один для машины и загрузочный экран с исполнительницей.

Call of Duty. Фото Activision

Игроки остались очень недовольны коллаборацией. Геймеры заявляют, что Activision нужно заниматься чем-то более важным, чем абсолютно не подходящим под эстетику шутера, набором.

Ранее в игре появился облик Снуп Догга — его игроки тоже приняли негативно.