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Сегодня, 20:54

Слепяще-яркий скин оружия из Modern Warfare 2 стал дефицитом

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Activision

Редкий скин для оружия из Call of Duty: Modern Wardare 3 очень понравился игрокам — кроме, пожалуй, тех, кто любит играть в темноте. Камуфляж «Королевский тигр» отсылает к классическим «тигриным» окрасам из предыдущих частей серии и сверкает ярким неоновым светом.

Правда, получить его очень трудно — для этого нужно купить сумку за 60 долларов в фирменном магазине, и сумки эти уже закончились. Сейчас игроки ищут способы разблокировать скин без неудобной покупки.

Call of&nbsp;Duty: Modern Warfare 3. Call of Duty: Modern Warfare 3 стала самой низкооцененной игрой в серии

Источник: TG-канал VG/Двач
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