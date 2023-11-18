Слепяще-яркий скин оружия из Modern Warfare 2 стал дефицитом

Редкий скин для оружия из Call of Duty: Modern Wardare 3 очень понравился игрокам — кроме, пожалуй, тех, кто любит играть в темноте. Камуфляж «Королевский тигр» отсылает к классическим «тигриным» окрасам из предыдущих частей серии и сверкает ярким неоновым светом.

Правда, получить его очень трудно — для этого нужно купить сумку за 60 долларов в фирменном магазине, и сумки эти уже закончились. Сейчас игроки ищут способы разблокировать скин без неудобной покупки.