Следующий мейджор по Dota 2 может пройти в Перу

Разработчики Dota2 из компании Valve приняли решение о проведении следующего мейджора в столице Перу, турнир будет принимать город Лима, сообщает Escorenews.

Первый мэйджор в рамках цикла Dota Pro Circuit 2022/23 пройдет с 24 февраля по 5 марта следующего года. Если информация подтвердится, турнир такого уровня впервые в истории примет страна их Южной Америки.

Повышенное внимание Valve к южноамериканскому региону связанно с успешным выступлением перуанского коллектива Thunder Awaken. Команда заняла 5-6 место на чемпионате мира The International 2022, что является лучшим результатом среди коллективов Южной Америки.