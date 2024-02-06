Скриншоты мода для S.T.A.L.K.E.R. выглядят не хуже второй части

Появились новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Update — мода, подтягивающего картинку оригинальной игры до уровня современных проектов. Улучшаются не только текстуры, модели и освещение, но и другие аспекты — например, звуки и локации.

Надо сказать, что на фоне неказистой графики выставочных демо-версий второй части выглядит все это очень и очень впечатляюще.

Дата выхода обновления Shadow of Chernobyl Update пока неизвестна, но скачать предыдущую версию можно уже сейчас.