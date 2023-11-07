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Скоро на PlayStation 5 может появиться прошивка — хакеры уже научились запускать на ней пиратские игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PlayStation 5.
Фото Sony

Хакеры поделились прогрессом взлома PlayStation 5 — теперь на консоли запускаются игры не только с PS4.

Говорить о полноценном успехе пока рано — запускается лишь ремастер GTA 3, но это определенно можно считать за успех — ранее на приставке не запускалось ничего, кроме игр с PlayStation 4.

Хакеры не называют точных дат полноценного взлома консоли, однако подмечают, что сейчас дело определенно пойдет быстрее.

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