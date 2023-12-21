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Сегодня, 18:56

Скоро геймеры смогут поставить 256 гигабайтов «оперативки» в свои ПК

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Kingstin

Уже скоро в продажу поступят модули оперативной памяти от Kingston объемом в 64 гигабайта. А это значит, что в самый обычный персональный компьютер можно будет поставить до 256 гигабайтов памяти — именно таким выходит объем комплекта Fury Renegade DDR5.

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Еще несколько лет назад эта цифра показалась бы невероятной. Сейчас о поддержке новых плашек ОЗУ заявили компании Gigabyte, MSI и ASRock, но с большой долей вероятности к ним присоединятся и другие производители.

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