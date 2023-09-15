Сколько свободного места на диске занимает Mortal Kombat 1 на ПК, PS5 и Xbox Series

В последнее время игровые новинки весят все больше и больше, что может представлять проблему для обладателей не самых вместительных SSD, а по слухам GTA 6 и вовсе будет занимать 750 гигабайтов.

Не стала исключением и Mortal Kombat 1 — для установки игры на персональный компьютер понадобится 100 гигабайтов свободного места.

На PS5 игра и вовсе занимает 114 гигабайтов. Предыдущая часть достигала похожих размеров только с тоннами дополнительного контента, который Mortal Kombat 1 еще только предстоит получить.