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Сколько-сколько прибыли? В 2023 году игроки в Counter-Strike открыли 400 миллионов кейсов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Стало известно, сколько кейсов открыли игроки в Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 2 за 2023 год. Цифры поражают — было использовано более 400 миллионов кейсов и 360 миллионов ключей.

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Все это принесло Valve невероятную прибыль — 980 миллионов долларов. Кроме того, за год цена кейсов увеличилась аж на 178% процентов. Что и говорить, экономика Steam явно проблем не испытывает.

Источник: TG-канал Steam Community
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