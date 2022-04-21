Sinners победили HEET на PGL Major Antwerp 2022 European RMR B

В рамках второго RMR — турнира PGL Major Antwerp 2022 для Европы прошла встреча между командами SINNERS и HEET. Победа в матче досталась чешской организации SINNERS.

Матч прошел в формате best of 1 (матч длинной в 1 карту) на карте Vertigo. Счет игры 16-11 в пользу SINNERS. Набрав 6 раундов в защите в течение первой половины игры SINNERS взяли две серии раундов по 3 и 7 раундов подряд за сторону атаки.

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B проводится с 21 по 24 апреля, команды разыгрывают 85 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.