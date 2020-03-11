Симулятор менеджера «Формулы-1» выйдет в 2022 году

Британская студия Frontier Developments, которая создала Elite: Dangerous и Planet Coaster, разработает симулятор менеджера «Формулы-1». Компания получила лицензию у организаторов гоночной серии.

Соглашение между дирекцией F1 и Frontier Developments рассчитано до 2025 года. Договор предусматривает выпуск четырёх игр серии, каждая из которых будет посвящена новому гоночному сезону. Релиз первой части планируется в 2022-м на всех платформах, в том числе и на облачных сервисах.

На текущий момент по лицензии «Формулы-1» выпускается только одна игровая серия — одноименный гоночный симулятор. С 2009 года его разработкой и изданием занимается Codemasters.