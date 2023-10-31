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Симплу официально нашли замену — его место в NAVI займет w0nderful

Владислав Шалганов
Корреспондент
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w0nderful.
Фото Соцсети

NAVI официально подписала контракт с w0nderful — игрок заменит s1mple на позиции снайпера.

«Я счастлив присоединиться к такой легендарной организации как NAVI! Это была моя самая большая мечта с тех пор, как я начал играть в CS.

Благодарю всех болельщиков и друзей, которые меня поддерживают, и огромное спасибо Natus Vincere за уникальную возможность выступать на большой сцене вместе с моей любимой командой!", — написал w0nderful в соцсетях.

Александр s1mple Костылев. NAVI остается без Симпла — лидер клуба берет перерыв от Counter-Strike

S1mlpe же заявил о том, что решил взять перерыв от кибеспортивной сцены.

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