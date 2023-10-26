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26 октября, 19:16

Симплу из NAVI нашли замену? Его может заменить игрок из Sprout

Владислав Шалганов
Корреспондент
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w0nderful.
Фото HLTV

Карьера Александра s1mple Костылева в NAVI может находиться под угрозой — на замену парню хотят взять нового игрока.

Им может стать украинский про-игрок Игорь w0nderful Жданов из команды Sprout — NAVI почти договорилась о выкупе.

По слухам, s1mple хочет взять перерыв от киберспортивной Counter-Strike, но, насколько это правда, пока неизвестно.

S1mple. Симпл пропустит важный турнир по Counter-Strike 2 — снайпер NAVI виноват в этом сам

Недавно s1mple уже успел попасть в конфликтную ситуацию со своей командой — из-за проблем с документами он не смог попасть на IEM в Сиднее. Там его заменил капитан команды NAVI Андрей B1ad3 Городенский.

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