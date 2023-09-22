Сиквел «Чебурашки» появится в прокате через 3 года

Сиквел «Чебурашки», самого кассового фильма истории российского проката, запущен в производство и выйдет на экраны до конца 2026 года.

Также было объявлено, что им будет заниматься та же команда, что и первой частью — несмотря на то, что ранее режиссер Дмитрий Дьяченко опровергал занятость в работе над продолжением.

О сюжете и других деталях пока практически ничего неизвестно, не считая того, что действие картины будет происходить спустя год после предыдущего фильма.