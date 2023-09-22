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Сиквел «Чебурашки» появится в прокате через 3 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Чебурашка.
Фото Yellow, Black and White

Сиквел «Чебурашки», самого кассового фильма истории российского проката, запущен в производство и выйдет на экраны до конца 2026 года.

Также было объявлено, что им будет заниматься та же команда, что и первой частью — несмотря на то, что ранее режиссер Дмитрий Дьяченко опровергал занятость в работе над продолжением.

О сюжете и других деталях пока практически ничего неизвестно, не считая того, что действие картины будет происходить спустя год после предыдущего фильма.

Источник: DTF
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