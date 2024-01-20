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Сегодня, 13:53

Шутка или намек? Quake 6 может находиться в разработке

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото id Software, Saber Interactive

В недавней презентации MachineGames нашли упоминание шестой части Quake. Разумеется, скорее всего надпись на доске была шуткой — последней «номерной» частью франшизы о борьбе со киборгами-строггами был Quake 4.

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Тем не менее, это может оказаться и намеком, ведь до сих пор никто точно не знает, чем именно занимается id Software, да и появление ремастеров 1 и 2 части может готовить аудиторию к возрождению франшизы.

Источник: TG-канал hypervawe
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