Шутка или намек? Quake 6 может находиться в разработке

В недавней презентации MachineGames нашли упоминание шестой части Quake. Разумеется, скорее всего надпись на доске была шуткой — последней «номерной» частью франшизы о борьбе со киборгами-строггами был Quake 4.

Тем не менее, это может оказаться и намеком, ведь до сих пор никто точно не знает, чем именно занимается id Software, да и появление ремастеров 1 и 2 части может готовить аудиторию к возрождению франшизы.