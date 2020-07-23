«Shroud» может присоединиться к команде по Valorant

Стример Майк «shroud» Гржесик собирает команду по Valorant вместе с Мухамедом «m0E» Ассадом и Джастином «just9n» Ортисом. Об этом Ассад сообщил на личной трансляции. Ни один из предполагаемых участников состава не рассказывал о подобных планах в социальных сетях.

«M0E» заявил о создании ростера во время просмотра старого клипа «shroud» в CS:GO. Ранее «shroud» заявлял, что хотел бы попробовать себя на соревновательной сцене Valorant, однако это может негативно сказаться на его стримерской карьере. 22 июня стало известно о закрытии платформы Mixer, на которой Гржесик вел трансляции — с того момента он не сообщал о своих дальнейших планах.