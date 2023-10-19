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Сегодня, 13:08

Школьник выбил нож в Counter-Strike 2 за 10 миллионов рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

За одно мгновенье школьник смог стать миллионером — парню выпал один из самых дорогих ножей в Counter-Strike 2.

Игроки оценивают нож «Бродяга» с окраской Blue Gem в 100 тысяч долларов, или 9,8 миллиона рублей. Это не просто один из редких ножей, но и нож с самой редкой окраской.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Ранее стало известно, что Counter-Strike 2 окупила себе за 40 дней после релиза — шутер смог заработать больше 40 миллионов долларов.

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