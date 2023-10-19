Школьник выбил нож в Counter-Strike 2 за 10 миллионов рублей

За одно мгновенье школьник смог стать миллионером — парню выпал один из самых дорогих ножей в Counter-Strike 2.

Игроки оценивают нож «Бродяга» с окраской Blue Gem в 100 тысяч долларов, или 9,8 миллиона рублей. Это не просто один из редких ножей, но и нож с самой редкой окраской.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Ранее стало известно, что Counter-Strike 2 окупила себе за 40 дней после релиза — шутер смог заработать больше 40 миллионов долларов.