Школьник выбил нож в Counter-Strike 2 за 10 миллионов рублей
За одно мгновенье школьник смог стать миллионером — парню выпал один из самых дорогих ножей в Counter-Strike 2.
Игроки оценивают нож «Бродяга» с окраской Blue Gem в 100 тысяч долларов, или 9,8 миллиона рублей. Это не просто один из редких ножей, но и нож с самой редкой окраской.
Counter-Strike 2.
Фото Valve
Ранее стало известно, что Counter-Strike 2 окупила себе за 40 дней после релиза — шутер смог заработать больше 40 миллионов долларов.
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