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Сегодня, 15:06

Sharks пропустит турнир Blast Premier Spring Showdown 2022 North America из-за путаницы с билетами на самолет

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Команда Sharks.
Фото draft5.gg

Бразильская команда по CS:GO Sharks Esports не примет участие в американском турнире BLAST Premier Spring Showdown из-за проблем с организацией поездки.

Sharks должны были отправиться в мексиканский город Монтеррей в понедельник, чтобы принять участие в онлайн-турнире, но по прибытии в аэропорт им сказали, что возникла проблема с билетами на самолет, забронированными FiReSPORTS, организаторами южноамериканской квалификации.

Несмотря на свои усилия, BLAST не смогли найти другой рейс, который доставил бы команду к месту назначения как раз к матчу 28 апреля против FURIA в первом раунде турнира на выбывание.

Чтобы исправить ошибку, BLAST предоставит Sharks место в турнире Showdown осеннего сезона, запланированном на 19-23 октября.

Sharks будут заменены в Spring Showdown на ATK, занявших второе место в Ace North American Masters Spring 2022.

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