Шан Цунг из Mortal Kombat 1 выучил прием из «Убить Билла»

Пользователи интернета заметили, что одно из фаталити Шан Цунга явно отсылает к культовому фильму Тарантино «Убить Билла».

Героиня Умы Турман убивает самого Билла при помощи удара «Касание смерти», вызывающего сердечный приступ, и что-то очень похожее делает Шан Цунг. Разумеется, Mortal Kombat бы не была бы самой собой, если бы не добавила в сцену еще больше крови.

Ранее в одном из фаталити Саб-Зиро нашли отсылку к известному аниме «Манускрипт ниндзя».