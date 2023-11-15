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Shadowsocks заблокируют в России — это VPN-протокол для обхода блокировок

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Spider-Man.
Фото Insomniac

VPN-протокол Shadowsocks находится под угрозой блокировки в России — об этом рассказали в Роскомнадзоре.

Чаще всего этот протокол используют для частных VPN-сетей, а также в сфере кибербезопасности.

Глава Ассоциации малых операторов связи утверждает, что блокировка этого VPN-протокола может привести к нагрузке на сети операторов и неизбежно приведет к недоступности ряда легальных сервисов. Кроме того, блокировка Shadowsocks через анализ трафика повлечет за собой высокие риски затронуть другие ресурсы.

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