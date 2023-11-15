Shadowsocks заблокируют в России — это VPN-протокол для обхода блокировок

VPN-протокол Shadowsocks находится под угрозой блокировки в России — об этом рассказали в Роскомнадзоре.

Чаще всего этот протокол используют для частных VPN-сетей, а также в сфере кибербезопасности.

Глава Ассоциации малых операторов связи утверждает, что блокировка этого VPN-протокола может привести к нагрузке на сети операторов и неизбежно приведет к недоступности ряда легальных сервисов. Кроме того, блокировка Shadowsocks через анализ трафика повлечет за собой высокие риски затронуть другие ресурсы.