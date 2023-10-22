Сетка плей-офф The International 2023 на 22 октября: сегодня определится соперник Virtus.pro
Завершился очередной богатый на события день The International 2023.
СНГ-коллектив 9pandas уступил Gaimin Gladiators со счетом 2:0, и покинул турнир. Team Spirit сыграет в полуфинале виннеров, но лишь через пять дней — 28 октября. А 22 октября определится соперник Virtus.pro в паре Entity и Tundra Esports.
Virtus.pro сыграет 23 октября в 05:00 по мск — ребята поборются за выход в третий раунд лузеров, поэтому для них еще не все потеряно.
Полный список ближайших встреч на The International 2023:
22 октября:
20:00 — Keyd Stars против BetBoom (сетка лузеров)
23:00 — Tundra против Entity (сетка лузеров)
23 октября:
02:00 — Talon против ... (сетка лузеров)
05:00 — Virtus.pro против ... (сетка лузеров)
27 октября:
20:00 — nouns против Gaimin Gladiators (сетка лузеров)
23:00 — ... против ... (сетка лузеров)
28 октября:
02:00 — Team Spirit против Team Liquid (полуфинал виннеров)
05:00 — LGD против Azure Ray (полуфинал виннеров)