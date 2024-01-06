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Сегодня, 20:35

Сериал «Слово пацана» получит свою фанатскую игру в Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Слово чушпана.
Фото Sebasa Games

Вокруг «Слова пацана» не утихает шум. Дошло даже до фанатской игры в Steam.

Слово чушпана.
Фото Sebasa Games

В игре вам предстоит пройти «суровый путь от чушпана до ПАЦАНА»; собирать мусор и сдавать бутылки в надежде перейти на новый социальный уровень; участвовать в уличных драках и заслуживать авторитет, а также вступать в различные группировки.

Слово чушпана.
Фото Sebasa Games

Уже по скриншотам можно увидеть, что игра не несет за собой никакой серьезной нагрузки — проект разработан для веселья и для поддержания ажиотажа вокруг и так большого прецедента в российских медиа. Выход запланирован на 2024 год.

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