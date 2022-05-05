Сергей Гламазда ушел с поста генерального менеджера Virtus.pro

С 5 мая текущего года позиция генерального менеджера клуба будет упразднена. За управление стратегическими аспектами деятельности будет отвечать команда топ-менеджеров материнской компании клуба — ESforce Holding.

«Мы благодарны Сергею за его вклад, он привнёс в Virtus.prо множество новых идей и дал старт их реализации. В ходе совместного обсуждения мы пришли к тому, что сейчас необходимы дополнительные усилия по систематизации работы Virtus.prо и решению задач, появившихся весной 2022. Для этого мы приняли решение сосредоточить управление клубом в руках топ-менеджеров ESforce, которые видят картину деятельности холдинга целиком.

Если за общее руководство будет отвечать ESforce, то развитием каждой из дисциплин или их групп займутся именно сотрудники Virtus.prо — старшие менеджеры с обширным киберспортивным опытом и пониманием своих дисциплин. Таким образом мы одновременно повышаем уровень ответственности за клуб и сохраняем высокую детализацию там, где это необходимо.

Результаты такой реорганизации мы ожидаем увидеть в новых победах Virtus.prо" - прокомментировал Николай Петросян, генеральный директор ESforce Holding.

Под руководством Сергея Virtus.prо вошёл в топ-5 мира по призовым (+4,4 миллиона долларов), состав по Dota 2 занял 5-6 место на The International 2021, а состав по CS:GO вошёл в топ-10 лучших команд мира и занял 6-8 место на PGL Major Stockholm 2021. Появилось молодёжное направление VP.Prodigy и стартовали составы по новым для клуба дисциплинам, реализован ряд успешных трансферов — исходящих и входящих.