Съемки фильма Mortal Kombat 2 официально возобновились — актеры делятся фотографиями
После окончания забастовок актеров и сценаристов фильм Mortal Kombat 2 снова в разработке.
Фотографией со съемок поделился Карл Урбан (Пацаны) — в фильме по культовому файтингу он сыграет роль Джонни Кейджа. На снимке Урбан стоит вместе с несколькими своими коллегами по съемочной площадке.
Каст Мортал Комбат 2 на площадке.
Фото Соцсети
Съемки сиквела начались в июне и должны были завершиться к сентябрю, однако из-за забастовок продолжить работу над сиквелом удалось только сейчас. Официальной даты выхода Mortal Kombat 2 пока нет.
Новости