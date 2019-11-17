Сборные России и Украины покинули StarCraft II: NationWars 2019

Сборные России и Украины заняли последние места во второй стадии группового этапа StarCraft II: NationWars 2019 и закончили выступление на чемпионате. В квартете A россияне уступили Канаде и Тайваню, а украинцы проиграли США и Нидерландам в группе B. Команды остановились на 13-16 строчках, каждая заработала 325 долларов.

Лидером группы A стала Италия, а на второй строчке квартета расположилась Канада. В квартете B первое место заняла Южная Корея, второе — США. Коллективы прошли в плей-офф, где сыграют со сборными Франции и Германии, а также командами, которые займут вторые строчки в группах C и D. Решающие матчи в этих квартетах пройдут 17-18 ноября.

StarCraft II: NationWars 2019 проводят с 30 сентября по 8 декабря. Призовой фонд соревнования составляет 40 тысяч долларов.