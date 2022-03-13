Сборную России по Warcraft 3 отстранили от участия на Nations League

Сборную России по Warcraft 3 отстранили от участия на турнире Nations League, сообщает портал GoodGame.ru.

Решение дисквалифицировать российскую команду приняли организаторы турнира. По их словам, большинство противников сборной России отказались с ней играть и поэтому «нет смысла в участнике, который автоматически получает первое место в группе».

Warcraft 3 Nation League проходит в онлайн формате с 26 февраля по 16 апреля с общим призовым фондом 1,1 тысячи долларов. Сборная России должна была сыграть с командами из США, Великобритании, Германии, Украины и Южной Кореи.